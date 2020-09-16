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Süper Lig’in 2. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

SÜPER LİG'İN İKİNCİ HAFTASINDA OYNANACAK OLAN KARŞILAŞMALARDA DÜDÜK ÇALACAK OLAN HAKEMLER BELLİ OLDU. BAŞAKŞEHİR İLE GALATASARAY ARASINDA OYNANACAK OLAN MÜCADELEYİ ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETECEK.

Süper Lig’in 2. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Süper Lig’in ikinci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu. Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig’in ikinci haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

18 Eylül Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19 Eylül Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Y.Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

19.00 Aytemiz ALanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

20 Eylül Pazar

13.30 BB Erzurumspor-DG Sivasspor: Serkan Tokat

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

19.00 Gaziantep FK-Karagümrük: Alper Ulusoy

19.00 M.Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21 Eylül Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-A.Hatayspor: Ümit Öztürk

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