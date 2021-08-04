Süpermoto sezonu Uşak’ta devam edecek

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları Uşak’ta düzenlenecek.
EMC06 Uşak Motor Sporları Kulübü organizatörlüğünde gerçekleştirilecek Ohvale MiniGP ve Büyükler Kupası’nda da ikinci yarışlar düzenlenecek. Geleceğin yarışçılarının yetişeceği Ohvale MiniGP Kupası’nda minik sporcular, Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti’nde yeteneklerini sergilemeye devam edecekler.Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın 2. ayağında Süpermoto Open, Süpermoto Senior, Süpermoto S3, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında yarışlar düzenlenecek. 7 Ağustos Cumartesi günü yapılacak serbest antrenmanların ardından, sıralama antrenmanlarına geçilecek. 8 Ağustos Pazar günü ise birbirinden çekişmeli yarışlar Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti’nde iki etap halinde start alacak.