Taekwondo’da madalyalar 19 ülkeye dağıldı

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda (Turkish Open 2021) büyükler kategorisinde 16 sıklette dağıtılan toplam 64 madalya 19 ülkeye dağıldı.
Toplam 16 sıklette dağıtılan 64 madalyayı ise 19 ülke paylaştı. Turnuvayı 3 altın, 3 gümüş 7 bronz toplamda 13 madalya ile tamamlayan Türkiye’nin yanı sıra İspanya 11, Özbekistan 8, İran 6 ve Fas 5 madalya alarak en çok madalya kazanan 5 ülke oldu. Dereceye giren sporcular olimpik sıralama için önemli puanları hanelerine yazdırdı.Turnuva, olimpik puan dağıtılmayan kategoriler olan gençler, yıldızlar ve poomsae kategorileriyle devam ediyor.