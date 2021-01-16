Tahkim Kurulu, Jefferson Junior’ın 3 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK’nın futbolcusu Jefferson Junior’ın 3 maçlık cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu’nun 16 Ocak 2021 günlü (6) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aldığı kararlar şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübü futbolcusu Jefferson Nogueira Junior ile ilgili PFDK’nın 14.01.2021 tarihli E.2020-2021/578 K.2020-2021/713 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Gaziantep Futbol Kulübü futbolcusu Jefferson Nogueira Junior’un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."