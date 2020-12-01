TFF 1. Lig 13-17. hafta programları açıklandı

TFF 1. Lig’de 13, 14, 15, 16 ve 17. hafta maçlarının programları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklamaya göre, TFF 1. Lig’de 13, 14, 15, 16 ve 17. hafta müsabakalarının programı şöyle:
13. Hafta
8 Aralık Salı
13.30 Bandırmaspor - Bursaspor
16.00 İstanbulspor - Balıkesirspor
16.00 Eskişehirspor - Tuzlaspor
19.00 Yılport Samsunspor - Menemenspor
9 Aralık Çarşamba
13.30 Ankara Keçiörengücü - Giresunspor
13.30 Akhisarspor - Adanaspor
16.00 Adana Demirspor - Altınordu
19.00 Altay - Ankaraspor
10 Aralık Perşembe
13.30 Ümraniyespor - Boluspor
14. Hafta
12 Aralık Cumartesi
16.00 Bakılesirspor - Eskişehirspor
19.00 Bursaspor - Yılport Samsunspor
13 Aralık Pazar
13.30 Boluspor - Bandırmaspor
13.30 Altınordu - Akhisarspor
16.00 Adanaspor - Altay
16.00 Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Giresunspor-Adana Demirspor
14 Aralık Pazartesi
16.00 Menemenspor - İstanbulspor
19.00 Ankaraspor - Ümraniyespor
15. Hafta
19 Aralık Cumartesi
13.30 Ankara Keçirörengücü - Balıkesirspor
13.30 Bandırmaspor - Ankaraspor
16.00 Eskişehirspor - Menemenspor
20 Aralık Pazar
13.30 Ümraniyespor - Adanaspor
19.00 İstanbulspor-Bursaspor
21 Aralık Pazartesi
16.00 Samsunspor - Boluspor
19.00 Adana Demirspor - Tuzlaspor
19.00 Giresunspor - Altınordu
16. Hafta
25 Aralık Cuma
19.00 Altay - Ümraniyespor
26 Aralık Cumartesi
13.30 Boluspor - İstanbulspor
13.00 Tuzlaspor - Altınordu
19.00 Balıkesirspor - Adana Demirspor
27 Aralık Pazar
13.30 Menemenspor - Ankara Keçiörengücü
16.00 Akhisarspor - Giresunspor
16.00 Adanaspor - Bandırmaspor
19.00 Ankaraspor - Yılport Samsunspor
28 Aralık Pazartesi
19.00 Bursaspor - Eskişehirspor
17. Hafta
2 Ocak Cumartesi
13.00 Ümraniyespor - Akhisarspor
13.30 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor
19.00 Altınordu - Balıkesirspor
3 Ocak Pazar
13.30 Bandırmaspor - Altay
16.00 İstanbulspor - Ankaraspor
16.00 Giresunspor - Tuzlaspor
19.00 Yılport Samsunspor - Adanaspor
4 Ocak Pazartesi
16.00 Eskişehirspor - Boluspor
19.00 Adana Demirspor - MenemensporGüncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 18:48