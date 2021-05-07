TFF kararını verdi: "Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası yok"

Fenerbahçe’nin, Süper Lig’in 38. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında Valencia’nın penaltısının ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından yaptığı kural hatası başvurusu, TFF tarafından kabul edilmedi.

TFF kararını verdi: "Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası yok"
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Fenerbahçe’nin, Süper Lig’in 38. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında Valencia’nın penaltısının ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından yaptığı kural hatası başvurusu, TFF tarafından kabul edilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe’nin ligin 38. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde, sarı-lacivertli futbolu Valencia’nın kazandığı penaltı kararının, VAR’da ’ofsayt’ gerekçesiyle iptal edilmesi sonrası yaptığı kural hatası başvurusunu değerlendirdi. TFF Yönetim Kurulu, söz konusu mücadelede kural hatası olmadığını belirtirken, resmi siteden de şu açıklama yapıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva’da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü’nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir."
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