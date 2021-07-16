TFF, Oğulcan Çağlayan’ın lisansını çıkarmadı

Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında devam eden usulsüz transfer davası sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan’ın lisansını çıkarmadı. TFF’nin lisansını çıkarmadığı sarı-kırmızılı futbolcu, UEFA listesinde yer almazken, PSV maçında da forma giyemeyecek.
Lisans çıkarmama talebi uygun görüldüTFF’nin Oğulcan’ın lisansını çıkarmama sebebi ise Çaykur Rizespor’un usulsüz transfer sebebiyle yaptığı başvuru. Rizespor’un ilk başvurusunun ardından TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Galatasaray’ın Rizespor’a 1 milyon 200 bin Euro ödemesine hükmederken, sarı-kırmızılılar da bu kararı Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşımıştı. Son olarak Rize temsilcisi TFF’ye Galatasaray’a transfer yasağı ve Oğulcan Çağlayan’ın lisansının vize edilmemesi talebinde bulundu ve TFF bu talebi uygun görerek, Çağlayan’ın lisansını çıkarmadı.