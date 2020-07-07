TFF’nin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "A Milli Futbol Takımımız ve Galatasaray’ın eski kalecisi, Süper Lig’in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan merhum Turgay Şeren’i vefatının dördüncü yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
TFF, Turgay Şeren’i andı
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN VE GALATASARAY'IN ESKİ KALECİLERİNDEN TURGAY ŞEREN'İN VEFATININ DÖRDÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA BİR ANMA MESAJI YAYIMLADI.
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