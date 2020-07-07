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TFF, Turgay Şeren’i andı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN VE GALATASARAY'IN ESKİ KALECİLERİNDEN TURGAY ŞEREN'İN VEFATININ DÖRDÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA BİR ANMA MESAJI YAYIMLADI.

TFF, Turgay Şeren’i andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın ve Galatasaray’ın eski kalecilerinden Turgay Şeren’in vefatının dördüncü yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "A Milli Futbol Takımımız ve Galatasaray’ın eski kalecisi, Süper Lig’in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan merhum Turgay Şeren’i vefatının dördüncü yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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