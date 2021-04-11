TFF’den Cenk Tosun’a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, BB Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaş’ın milli yıldızı Cenk Tosun’a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF’den Cenk Tosun’a geçmiş olsun mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu, BB Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaş’ın milli yıldızı Cenk Tosun’a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun resmi sitesinden Cenk Tosun’un sakatlığı hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig’in 34. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçında dizinden üzücü bir sakatlık yaşayan, Beşiktaş ve A Milli Takımımız oyuncusu Cenk Tosun’a ve Siyah-Beyazlı camiaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Cenk Tosun’un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021, 23:27
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