Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın eski oyuncularından Mesut Şen’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bursaspor’da uzun yıllar forma giyen ve Yeşil-Beyazlıların kaptanlığını yapan Mesut Şen, teknik direktör olarak da Türk futboluna değerli hizmetlerde bulundu. Merhum Mesut Şen’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, Bursaspor ve spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
TFF’den Mesut Şen için taziye mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı’nın ve Bursaspor’un eski futbolcusu Mesut Şen’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
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