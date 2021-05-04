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TFF’den Türker Arslan mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı Türker Arslan için bir mesaj yayımladı.

TFF’den Türker Arslan mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı Türker Arslan için bir mesaj yayımladı.

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin paylaşılan mesajda, "TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı ve Türk sporunun değerli isimlerinden Türker Arslan’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Uzun yıllar TFF Tahkim Kurulu’na başkanlık eden Türker Arslan, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) üyeliğinde bulundu. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanlığının yanı sıra 1998 yılından beri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu üyesi olan Arslan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliği ile birlikte bir çok dernek ve vakfın üyesiydi.

Merhum Türker Arslan’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Kulübü ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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