TFF’den Varol Ürkmez için başsağlığı mesajı

Beşiktaş, Galatasaray ve Altay’ın efsane kalecileri arasında bulunan Varol Ürkmez hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Ürkmez için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi sitesinden Varol Ürkmez için paylaşılan mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski kalecisi Varol Ürkmez’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

B Milli Takım ve U18 Milli Takımlarda da görev yapan Varol Ürkmez, Ay-Yıldızlı formayı toplamda 12 kez giydi. Türk futbolunda renkli kişiliği ile iz bırakan Varol Ürkmez, uzun yıllar görev yaptığı Altay’ın yanı sıra Beşiktaş, Galatasaray, Manisaspor ve Gençlerbirliği takımlarında oynadı.

Merhum Varol Ürkmez’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, Altay Kulübü ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.