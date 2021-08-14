TGRT’nin "Stüdyoda Futbol" programı yeni konuklarıyla başladı
TGRT’nin "Stüdyoda Futbol" programı yeni sezona yeni konuklarıyla başladı.
SPOR
14 Ağustos 2021 Cumartesi 23:10
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TGRT’nin "Stüdyoda Futbol" programı yeni sezona yeni konuklarıyla başladı.TGRT’nin "Stüdyoda Futbol" programı yeni sezona hızlı başladı. Moderatörlüğünü Hakan Gündoğar’ın yaptığı Tarık Daşgün, Yalçın Ayhan, Evren Turhan’ın yorumcu olarak katıldığı program yine gündemi belirlemeye devam ediyor. Futbolu bilenlerin yorumladığı program seyirciler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.