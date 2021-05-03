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Tisserand 10 maç sonra sahada

Fenerbahçe’nin Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand, Serdar Aziz’in sakatlığı sonrasında 10 maç sonra ilk 11’de görev aldı.

Tisserand 10 maç sonra sahada
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Fenerbahçe’nin Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand, Serdar Aziz’in sakatlığı sonrasında 10 maç sonra ilk 11’de görev aldı.

Fenerbahçe’de Serdar Aziz’in sakatlığı nedeniyle savunmada değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, ligde 10 maç aranın ardından BB Erzurumspor maçı ile ilk 11’e geri döndü. 28 yaşındaki futbolcu, Serdar Aziz’in yaşadığı hafif sakatlıkla kadrodan çıkarılmasının ardından Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından 11’de görevlendirildi.

Tisserand, son olarak ligin 28. haftasında 4 Mart’ta Antalyaspor karşısında ilk 11’de oynamıştı.
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