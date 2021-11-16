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Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı

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ING Basketbol Süper Lig ekibi Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı
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ING Basketbol Süper Lig ekibi Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Tofaş Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Basketbol A Takımımızın Baş Antrenörü Hakan Demir ile yolların ayrılması kararı alınmıştır. Kulübümüzde Kasım 2020’den bu yana Basketbol A Takımımızın Baş Antrenörlüğünü yürüten Hakan Demir ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.”

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