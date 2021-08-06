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Tokyo Olimpiyat Oyunları karate kadınlar kumite 61 kiloda milli sporcumuz Merve Çoban, grubundaki dördüncü maçında Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xiaoyan Yin’e ilk puan avantajıyla yenilmesine rağmen yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Merve Çoban, 1

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Tokyo Olimpiyat Oyunları karate kadınlar kumite 61 kiloda milli sporcumuz Merve Çoban, grubundaki dördüncü maçında Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xiaoyan Yin’e ilk puan avantajıyla yenilmesine rağmen yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Merve Çoban, 14.05’te yarı final müsabakasına çıkacak.

Tokyo Olimpiyat Oyunları karate kadınlar kumite 61 kiloda milli sporcumuz Merve Çoban, grubundaki dördüncü maçında Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xiaoyan Yin’e ilk puan avantajıyla yenilmesine rağmen yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Merve Çoban, 1
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Tokyo Olimpiyat Oyunları karate kadınlar kumite 61 kiloda milli sporcumuz Merve Çoban, grubundaki dördüncü maçında Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xiaoyan Yin’e ilk puan avantajıyla yenilmesine rağmen yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Merve Çoban, 14.05’te yarı final müsabakasına çıkacak.
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