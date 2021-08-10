Trabzonspor: "Profesyonel futbolcu Andreas Evald Cornelius’un kulübümüze transferi konusunda, Parma Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4 milyon 873 bin 500 Euro + %5 FIFA dayanışma katkısı

Trabzonspor: "Profesyonel futbolcu Andreas Evald Cornelius’un kulübümüze transferi konusunda, Parma Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4 milyon 873 bin 500 Euro + %5 FIFA dayanışma katkısı ödenecektir."