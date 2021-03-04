Turkish Airlines Euroleague: Anadolu Efes: 100 - CSKA Moskova: 70

Turkish Airlines Euroleague 28. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Rus ekibi CSKA Moskova’yı 100-70 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sasa Pukl xx, Juan Carlos Garcia xx, Joseph Bissang xx
CSKA Moskova: James x 5, Hilliard x 7, Shengelia xx 14, Bolomboy x 8, Kurbanov x 3, Lundberg xx 7, Hackett xx 7, Antonov, Strelnieks x 5, Voigtmann xx 10, Clyburn x 4, Eric x
1. Periyot: 31-13 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 55-28 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 75-45 (Anadolu Efes lehine)5 faulle çıkan: Daniel Hackett (CSKA Moskova)