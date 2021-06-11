Türkiye 0-3 İtalya

Maçtan dakikalar
18. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Insigne'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
22. dakikada sağ taraftan Insigne'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Bonucci'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan üst direkten kornere çeldi.
33. dakikada Jorginho'nun sol taraftan içeri yaptığı ortada arka direkte Berardi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta gitti.
43. dakikada ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören bölgede topla buluşan Berardi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
Stat: Roma Olimpiyat
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Şenol Güneş
İtalya: Donarruma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berrardi, Insigne, Immobile
Yedekler: Sirigu, Meret, Di Lorenzo, Belotti, Pessina, Emerson, Chiesa, Acerbi, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni
Teknik Direktör: Roberto Mancini