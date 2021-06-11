Türkiye 0-3 İtalya

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, bugün Roma'da oynanan Türkiye-İtalya maçıyla başladı. Karşılaşma İtalya'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Türkiye 0-3 İtalya
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Maçtan dakikalar 

18. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Insigne'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

22. dakikada sağ taraftan Insigne'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Bonucci'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan üst direkten kornere çeldi.

33. dakikada Jorginho'nun sol taraftan içeri yaptığı ortada arka direkte Berardi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta gitti.

43. dakikada ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören bölgede topla buluşan Berardi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan De Vries

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

İtalya: Donarruma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berrardi, Insigne, Immobile

Yedekler: Sirigu, Meret, Di Lorenzo, Belotti, Pessina, Emerson, Chiesa, Acerbi, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni

Teknik Direktör: Roberto Mancini

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