Türkiye 5 madalya ile Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, 5 madalya kazanarak takım halinde Avrupa ikincisi oldu.

Almanya’nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda serbest stil müsabakaları tamamlanırken 5 madalya kazanan Türkiye, takım halinde topladığı 126 puanla Avrupa ikincisi oldu. Şampiyonayı Rusya birinci, Azerbaycan üçüncü sırada tamamladı.

Serbest stilde bugün Taner Garip gümüş, Emre Çiftçi ise bronz madalya kazandı. 74 kilogramda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü güreşçisi Taner Garip, finalde Avrupa Şampiyonu Azerbaycanlı Cebrail Hacıyev’ mağlup olarak gümüş madalyada kazandı.

Ankara TEDAŞ Spor Güreşçisi 61 kilogramda Hamza Zopalı, bronz madalya maçında Moldovalı Pavel Andrusca’ya son anlarda verdiği puanlarla yenilerek, Avrupa beşincisi oldu.

Ankara ASKİ Güreşçisi 86 kilogramda Emre Çiftçi, bronz madalya için karşılaştığı Macar Joel Hencz’i 7-5 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, serbest stilde Polat Polatçı ile altın, Taner Garip ile gümüş, Mevlüt Özdemir, İsmail Küçüksolak ve Emre Çiftçi ile de bronz madalya kazandı.

Serbest stilde Rusya 185 puanla birinci, Türkiye 126 puanla ikinci, Azerbaycan 119 puanla üçüncü oldu.