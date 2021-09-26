Türkiye, HADO Avrupa şampiyonu oldu

İSFANBUL Tema Park isim sponsorluğunda ve ev sahipliğinde ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilen HADO Avrupa Şampiyonası, birbirinden çekişmeli oyunlarla tamamlandı. HADO Türk Milli Takımı’nın da aralarında olduğu 10 ülkeden yüzü aşkın HADO sporcusunun kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada kupayı Türkiye Beyaz Milli Takımı kaldırdı.

HADO Avrupa Şampiyonası 2021 tamamlandı ve HADO Dünya Kupası’na gidecek dört takım belli oldu. Büyük bir çekişmeyle gerçekleşen şampiyonada; Türkiye Beyaz, Türkiye Kırmızı, Fransa ve Yunanistan milli takımları ilk dörde girdi ve toplamda 10 bin Dolar para ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, Hollanda, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve Türkiye özel konuk takımlarının mücadele ettiği şampiyonada, Türkiye Beyaz Takımı kupayı kaldırdı. Türkiye Kırmızı takımı ikinci, Fransa takımı üçüncü, Yunanistan takımı dördüncü sıraya yerleşti.

"Eğlencenin yanı sıra e-sporun da merkezi olmaya devam edeceğiz"

Dereceye giren takımları verdikleri mücadele için tebrik eden İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "İsim sponsoru olduğumuz şampiyona ile birlikte tema parkımızda bu zamana kadarki en büyük organizasyonlardan birine ev sahipliği yaptık. 12 ülkeden yüzü aşkın oyuncunun katıldığı şampiyona ile tüm dünya gözünü ülkemize çevirdi. Ayrıca HADO deneyimini yaşamak isteyenler, İSFANBUL Tema Park’a gelerek bu heyecanı doyasıya yaşayabilirler" diye konuştu.

"Milli takımların elde ettiği sonuçlardan gururluyuz"

Şampiyonada Türkiye milli takımlarının elde ettiği derecelerden dolayı son derece gururlu olduğunu söyleyen Tonger, "İlk kez Türkiye’de gerçekleşen şampiyonada Türkiye Beyaz Milli Takımımız birinci, Türkiye Kımızı Milli Takımımız ikinci oldu. Türk takımlarının başarısı ülkemiz ve bizler adına ayrı bir gurur kaynağı oldu. İSFANBUL Tema Park olarak bugün olduğu gibi gelecekte de HADO Milli takımlarımızın ve sporcularımız yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi:

"Geleceğin Sporu HADO’nun Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaktan ve ilk kez katılmış olduğumuz turnuvada şampiyonluğa ulaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Geleceğin Sporu HADO’ya ülkemize adım attığı günden bu yana sahip çıkan tüm oyun severlere de ayrıca teşekkürü borç bilirim."

Şimdi sıra HADO Dünya Kupası’nda

Zorlu rakiplerle çetin karşılaşmalar sonrası şampiyonda birinciliği aldıkları için son derece mutlu olduklarını söyleyen Türkiye Beyaz Milli Takımı, "HADO Avrupa Şampiyonası bizim için oldukça farklı bir deneyim oldu. Zorlu rakiplerle yaptığımız çekişmeli maçlar sonrası birinciliğe çıkarak kupayı almaya hak kazandık. Bundan sonra önümüzde daha zorlu rakiplerle mücadele edeceğimiz HADO Dünya Kupası var. Dünya Kupası’nda da vereceğimiz mücadele ile kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.