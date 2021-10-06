Türkiye - Norveç maçını Felix Brych yönetecek

A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Norveç ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych yönetecek.

Türkiye - Norveç maçını Felix Brych yönetecek
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A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Norveç ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych yönetecek.

A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 8 Ekim 2021 Cuma günü Norveç ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak ve 21.45’te başlayacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Brych düdük çalacak. Brych’in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Marco Fritz VAR, Christian Gittelmann ise AVAR olarak görev alacak.

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