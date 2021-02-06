Tuzlaspor - Menemenspor maçının ardından

Tuzlaspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, 2-0 kazandıkları Menemenspor maçı sonrası, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Daga çok çalışmalıyız" dedi. Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı ise teknik heyet olarak oynanan oyundan mutlu olduklarını dile getirdi.

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Tuzlaspor, Menemenspor’u ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, mücadelenin ilk yarısında üretken olamadıklarını belirterek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibin ilk yarıda savunma ağırlıklı oynayacağını, kaptıkları toplarla hızlı ataklara çıkacaklarını biliyorduk. İlk yarıda çok üretken olamadık, iyi işler yapamadık. Biraz daha hızlanmalı, daha çabuk kararlar vermeliyiz. Yapılan değişiklikler işe yaradı. Biz golü bulduktan sonra rakibimiz daha çok üstümüze gelmeye başladı. Çok geriye çekildik. Oyunculara ne kadar bağırsanız da oyuncu grubu skoru korumak istiyor ve onları yönlendiremiyorsunuz. Carius’un golü bizim için çok önemliydi. Daha çok çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

Recep Yazıcı: "Çocukların oynadığı oyundan mutluyuz"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı ise iyi mücadele ettiklerini ifede ederek, "Teknik heyet olarak ouncularımızın performansından memnunuz. Hocamızın verdiği direktifleri sahada uygulamaya çalıştık. Topu rakip sahada tutup rakibe gol pozisyonu vermemeye çalıştık. Bunu da başardık. İkinci yarı bir hatadan dolayı golü yedik. Maç dengede geçti. 2-0’lık sonuca insanlar aldanabilir. Çocukların oynadığı oyundan mutluyuz" açıklamasını yaptı.