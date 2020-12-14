UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura çekimi sonrası eşleşmeler belli oldu. Son şampiyon Bayern Münih, Lazio ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son şampiyon Bayern Münih, Lazio ile eşleşirken, Barcelona ile Paris Saint-Germain eşleşmesi dikkat çekti. Ligin ilk maçları, 16-17 ile 23-24 Şubat, rövanşları ise 9-10 ile 16-17 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)