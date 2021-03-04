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UEFA’dan Dilan Deniz Gökçek İşcan’a görev

UEFA, gözlemci Dilan Deniz Gökçek İşcan’a, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda görev verdi.

UEFA’dan Dilan Deniz Gökçek İşcan’a görev
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UEFA, gözlemci Dilan Deniz Gökçek İşcan’a, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"UEFA Gözlemcimiz Dilan Deniz Gökçek İşcan, Kazakistan’ın BIIK-Kazygurt ile Almanya’nın Bayern takımları arasında 4 Mart 2021 Perşembe günü oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Karşılaşma, Kazakistan’ın Çimkent şehrindeki Namys Stadyumu’nda oynanacak."
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