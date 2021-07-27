Uludağ’ın ilham verdiği yelken yarışı “TAYK - Eker Olympos Regatta” klasik rotasına geri dönüyor

Korona virüs sebebiyle 2020 yılında sadece İstanbul’da Boğaziçi yelken yarışı olarak gerçekleştirilen TAYK-Eker Olympos Regatta; Bursa’da yelkenciliği geliştirmek, İstanbul ve Bursa yelkencilerini buluşturmak amacıyla klasik rotasına yani Bursa’ya geri dönüyor.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen bu önemli yarış, 2021 yılında 20-21-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Yine üç etap şeklinde organize edilecek TAYK - Eker Olympos Regatta’nın etap programı ise şu şekilde olacak:

- 20 Ağustos 2021 Cuma: Moda - Tirilye

- 21 Ağustos 2021 Cumartesi: Tirilye Koy Yarışları

- 22 Ağustos 2021 Pazar: Tirilye - İstanbul

Rüzgarı en iyi hisseden tekneler zirveye ulaşacak

Yelkencilerin tekne üstünde dört mevsimi yaşamasıyla fark oluşturan TAYK - Eker Olympos Regatta’da yine onlarca takım zirveye ulaşmak için rüzgarı en iyi şekilde hissetmeye çalışacak. Yelkencilerin yetenekleri ve zekaları sayesindeki doğa şartlarıyla mücadele etmesine olanak tanıyan yarışa katılacak takımların sınıflandırması ise yine IRC 0, IRC I, IRC II, IRC III, IRC IV ve Gezi şeklinde olacak. Organizasyonun ana sponsoru Eker de “Eker Efsane Ladies” ve “Eker 40” olmak üzere iki farklı yelken takımıyla yarışa renk ve heyecan katacak.