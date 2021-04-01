Utah Jazz seriyi Memphis karşısında devam ettirdi

NBA’de milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Utah Jazz FedEx Forum’da karşı karşıya geldiği Memphis Grizzlies’ı 111-107 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

Utah Jazz seriyi Memphis karşısında devam ettirdi
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NBA’de milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Utah Jazz FedEx Forum’da karşı karşıya geldiği Memphis Grizzlies’ı 111-107 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

NBA’de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz deplasmanda karşılaştığı Memphis Grizzlies’ı 111-107 mağlup ederek üst üste 7. toplamda da 36. galibiyetini elde etti. Utah’ta milli basketbolcu Ersan İlyasova süre almazken, Mike Conley 26 sayı, 7 asist, Jordan Clarkson 24 sayı, 7 ribaund ve Bojan Bogdanovic 23 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyette büyük katkı verdi. Bu sezonki 23. yenilgisini alan Memphis’te ise Ja Morant 36 sayı, 7 asist ve Kyle Anderson 18 sayı, 11 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

NBA’de günün toplu sonuçları ise şöyle:

Detroit Pistons: 101 - Portland Trail Blazers: 124

Indiana Pacers: 87 - Miami Heat: 92

Boston Celtics: 108 - Dallas Mavericks: 113

Brooklyn Nets: 120 - Houston Rockets: 108

Oklahoma City Thunder: 113 - Toronto Raptors: 103

Memphis Grizzlies: 107 - Utah Jazz: 111

Minnesota Timberwolves: 102 - New York Knicks: 101

San Antonio Spurs: 120 - Sacramento Kings: 106

Phoenix Suns: 121 - Chicago Bulls: 116

Los Angeles Lakers: 97 - Milwaukee Bucks: 112
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