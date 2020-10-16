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VakıfBank’ın ligde bileği bükülmüyor

VAKIFBANK KADIN VOLEYBOL TAKIMI, SULTANLAR LİGİ'NİN 10. HAFTASINDA DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ'I 17-25, 13-25 VE 17-25'LİK SETLERLE 3-0 MAĞLUP EDEREK, YEDİDE YEDİ YAPTI.

VakıfBank’ın ligde bileği bükülmüyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş’ı 17-25, 13-25 ve 17-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, yedide yedi yaptı.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ’Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı’ olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş’ı 17-25, 13-25 ve 17-25’lik setlerle 3-0 yendi ve ligde yedide yedi yaptı. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin teknik molasına 12-10 önde giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü hücum performansıyla seti 25-17 aldı.

İlk sette olduğu gibi karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasını 12-8 önde geçen VakıfBank, file önündeki etkinliğiyle seti 25-13 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Beşiktaş’ın üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-17 mücadeleyi de 3-0 kazandı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’nde ertelenen yedinci hafta maçında 18 Ekim Pazar günü Kuzeyboru’yu VakıfBank Spor Sarayı’nda konuk edecek.

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