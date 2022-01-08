banner4556

Victor Nelsson cezalı duruma düştü

banner4336

Galatasaray’ın Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, GZT Giresunspor maçının 86. dakikasında gördüğü sarı kartla Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

Victor Nelsson cezalı duruma düştü
banner4583

Galatasaray’ın Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, GZT Giresunspor maçının 86. dakikasında gördüğü sarı kartla Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

banner4575

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşan Galatasaray, maç öncesinde Berkan Kutlu, Victor Nelsson, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda Nelsson mücadelenin 86. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Danimarkalı futbolcu gelecek hafta deplasmanda oynanacak Hatayspor müsabakasında görev alamayacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Galatasaraylı taraftarlardan, Fatih Terim ve futbolculara...
Galatasaraylı taraftarlardan, Fatih Terim ve futbolculara...
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349