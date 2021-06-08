Vincent Aboubakar, Al Nassr’a transfer oldu

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Beşiktaş ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı tartışma konusu olan ve siyah-beyazlı kulübün, taleplerini kabul etmediği Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan’ın Al Nassr ekibine transfer oldu.

Vincent Aboubakar, Al Nassr’a transfer oldu
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Beşiktaş ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı tartışma konusu olan ve siyah-beyazlı kulübün, taleplerini kabul etmediği Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan’ın Al Nassr ekibine transfer oldu.

Süper Lig’de son 10 maçta forma giymeyen ve ’30 maç oynarsa sözleşmesi uzar’ maddesi devreye girmeyen Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı yöneticilerle bir süredir görüşme halindeydi. Önümüzdeki sezon takımda kalmak için 2.8 milyon Euro garanti ücret isteyen ve sözleşmesindeki sakatlık maddesinin kaldırılmasını talep eden Aboubakar’a Beşiktaş Yönetimi 1.8 milyon Euro önerince görüşmeler tıkandı. Yaşanan gelişmeler üzerine Kamerunlu oyuncu, Suudi Arabistan’ın Al Nassr ekibiyle anlaşmaya vardı. Al Nassr Kulübü’nün yaptığı açıklamayla transfer netlik kazanırken, golcü futbolcu 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Aboubakar’ın yıllık 6 milyon Euro alacağı iddia ediliyor.
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