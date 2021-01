Yarış pistlerinin en iyileri seçildi

Dünyanın dört bir yanındaki yarış tutkunları, 2020 Longines Dünyanın En İyi At Yarışı Ödülleri’nde buluştu. Longines ve Uluslararası At Yarışı Otoriteleri Federasyonu’nun (IFHA) ortaklaşa düzenliği etkinliğin sekizinci yılında, geçtiğimiz sezonun en iyi safkan yarış atları, at yarışları ve jokeyleri seçildi.

İngiltere’nin Newmarket şehrindeki Ulusal At Yarışı Müzesi’nde gerçekleşen ve sunuculuğunu Francesca Cumani’nin üstlendiği etkinlikte, 2020 Longines Dünyanın En İyi Yarış Atı Ödülünü, Ghaiyyath (İrlanda) alırken, Authentic (ABD) ikinci oldu.

Ghaiyyath, kendisini liderliğe taşıyan 130 puanı, aynı zamanda 2020 Longines Dünyanın En İyi At Yarışı ödülünün de sahibi olan Juddmonte International Stakes’te (G1) kazandı. İrlandalı Ghaiyyath, sezona, Dubai’de gerçekleştirilen Dubai Millennium Stakes (G3) ile başladı. Beş yaşındaki safkan, 2000 metreyi 2:00:33 ile bitirerek yeni bir pist rekoru kırdı. Dubai’deki başarısını, Avrupa’ya döndüğünde Hurworth Bloodstock Coronation Cup Stakes (G1) koşusunu kazanarak ve 2019 Longines En İyi Yarış Atı Ödülünü kazananlardan Enable’ı Coral Eclipse’te (G1) geçerek devam ettirdi.

2020’nin en iyi ikinci yarış atı seçilen Authentic, sıralamadaki yerini 2.000 metrelik Longines Breeders’ Cup Classic (G1) yarışını 1:59.60 ile bitirip rekor kırarak kazandı. Authentic, elde ettiği puanlarla, 2020 yılının en iyi toprak pist atı ve en iyi üç yaşındaki atı oldu. Amerikalı Authentic, aynı zamanda 2015 yılında Longines Dünyanın En İyi Yarış Atı ödülünü kazanan American Pharoah’dan bu yana Kentucky Derby ve Classic yarışlarını aynı sene içinde kazanan ilk yarış atı.

En iyi jokey Frankie Dettori

Longines Dünyanın En İyi Yarış Atı Sıralaması, dünyanın en iyi yarışlarında boy gösteren atların uluslararası handikaperler tarafından değerlendirilmesiyle hazırlanıyor. Bir önceki ödül töreninde; Crystal Ocean (BK), Enable (BK) ve Waldgeist (FR) berabere kalarak 2019 Longines Dünyanın En İyi Yarış Atı ödülünü aralarında paylaşmışlardı.

2020 Longines Dünyanın En İyi At Yarışı Ödüllerinde, Frankie Dettori de Longines Dünyanın En İyi Jokeyi Ödülünün sahibi oldu. Dettori, ödülü üst üste üçüncü kez kazanarak 2014 yılında verilmeye başlanan Longines Dünyanın En İyi Jokeyi Ödülünü dört defa almayı başaran tek jokey oldu. Longines Dünyanın En İyi Jokeyi ödülleri, Longines Dünyanın En İyi At Yarışları Sıralaması Komitesi tarafından hazırlanan yılın en iyi 100 Grup 1 ve Grade 1 yarışlarındaki performansa göre veriliyor.

Longines ve IFHA, 2020 Longines En İyi At Yarışı Ödülünü, 125,25 puanla birinci olan ve İngiltere’deki York Hipodrumunda düzenlenen Juddmonte International Stakes (G1) yarışına layık görmekten mutluluk duydular. Longines Dünyanın En İyi At Yarışı Ödülü, uluslararası handikaperler tarafından seçilen en prestijli Grup 1 uluslararası yarışların arasından en yüksek puanı alan yarışa veriliyor. Sıralama, her yarışta ilk dörde giren atların performansı değerlendirilerek yapılıyor. Bu sene bir ilk gerçekleşti ve İngiltere’de düzenlenen bir yarış ilk defa ödül kazandı. 2015, 2017, 2018 ve 2019 yıllarının kazananı Fransa’da düzenlenen Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (G1) iken 2016 yılının ödülü Amerikan Breeder’s Cup Classic (G1) koşusuna gitmişti.