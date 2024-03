Tarım Bakanı Yumaklı: 'Volkan Yılmaz'ın Sözü Benim Sözümdür'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Silivri’de bir dizi temaslarda bulundu. Bakan Yumaklı, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile birlikte Yelken Restoran’da AK Parti ilçe başkanlığınca düzenlenen kahvaltı programında STK’lar, muhtarlar ve tarım kredi kooperatifleriyle bir araya geldi. Ardından Fenerköy’de Silivri Belediyesi tarafından düğün salonunda düzenlenen programa katılan Bakan İbrahim Yumaklı ve Başkan Yılmaz, burada köylüler ve çiftçilerle buluştu. Bakan Yumaklı ayrıca, Silivri Belediyesinin Fenerköy Mahallesi’nde yapımını tamamladığı; Sağlık Ocağı, Ebe Evi, Kapalı Pazar Yeri, Mahalle Evi, Futbol Stadı ve Sosyal Yaşam Alanının toplu açılış törenini gerçekleştirdi.

EREN: “BAŞKANIMIZ KÖYLÜYE VE ÇİFTÇİYE İNANILMAZ DESTEKLER VERDİ”

Fenerköy’deki düğün salonunda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerköy Mahalle Muhtarı Muharrem Eren, “2019 yılında, Silivri’de bir şey değişti, her şey değişti. Volkan Yılmaz başkan oldu. Başkanımız köylüye ve çiftçiye inanılmaz destekler verdi. Sosyal medyadaki gençlerimize ayak uyduruyorum ve ‘Volkan Yılmaz ikinci dönem için daha ne yapsın?’ diyorum. Bizim başlıca güç kaynağımız ve dayanağımız topraktır. Onu sele, yele ve ele vermemeye devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “KÖYLÜ DEYİNCE İBB’NİN YÜZÜ EKŞİYOR”

Muharrem Eren’in ardından konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Göreve gelmeden önce 2019 yılında, ‘Silivri yalnızca sahilinden ve çarşı meydanından ibaret değildir. Silivri’nin köyleri, potansiyelleri, çiftçileri ve hayvancıları var. Biz Silivri’yi köylüye değer vererek, kırsalın potansiyellerinden haberdar olarak yöneteceğiz’ demiştik. Bu zamana kadar köylüyle, köylerle, hayvancılıkla ve çiftçilikle en fazla dertlenen belediye yönetimi olduk. Bu topraklara sahip çıkarak, bu toprakları koruyup kollayarak ve kimseye peşkeş çekmeyerek bu toprakların üzerinde üretimi gerçekleştirdik. Silivri, İstanbul’un 16 milyonluk pazarını destekleyecek, gıda ve hayvancılık üssü olacak potansiyellere sahiptir. Buradan hareketle Silivri Belediyesi olarak 4.000 dönüm arazide çiftçilik yapıyoruz. Belediyeler arasında Türkiye'nin en büyük tohum üreticisi olarak yerli ve milli Türk tohumculuğuna destek veriyoruz. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hafriyat alanı, katı atık depolama ve çevreye negatif etkilenecek bir tesis kurma konusunda aklına ilk Silivri geliyor. Ama burada doğa turizmi ve gastronomi turizmi yapma, üretimi, köylüyü ve çiftçiyi destekleme deyince yüzleri ekşiyor. ‘Köyde asfaltsız sokak kalmasın’ dediğimizde, ‘İlçe belediyesinin yetkisinde, ilçe belediyesi yapsın’ deyip işin içinden çıkıyorlar. İBB, Silivri’de bir kürek asfalt çalışması ve bir kürek parke taşı yapmadı. Silivri Belediyesinin yaptığı tarım desteklemelerini kopyaladılar. Silivri Belediyesi yerli ve milli sertifikalı ayçiçek tohumu dağıtırken İBB, İsrail tohumu dağıttı. Köylüyü, çiftçiyi, hayvancıyı ve kırsalı sırtında küfe görenlerin bu dönem sırtımızdan atmamız gerekiyor. Ben dahil sizin sırtınıza çıkmaya çalışırsam, sizi sırtımda küfe olarak görürsem beni de sırtınızdan atın. Hoş, bizim kimsenin sırtına binecek halimiz yok. Biz her zaman sizin yanınızda olmaya ve size kılavuzluk yapmaya sizi devam edeceğiz. Şehrin yanı başındaki ilçelerin İstanbul’un potansiyeli ve aynı zamanda İstanbul için bir şans olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu toprakları miras değil, emanet gören bir anlayışla sizlerle beraber koruyacağıma bir kez daha huzurlarınıza söz veriyorum” diye konuştu.

AKSU: “VOLKAN YILMAZ TARIM KONUSUNDA ÖNEMLİ MESAFELER KAT ETTİ”

Başkan Yılmaz’ın ardından bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, “Tarım, Türkiye'nin en stratejik sektörüdür. Özellikle pandemi dönemi ve ardından yaşanan Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber zaten bilinen önemi daha çok fark edildi. Türkiye tarım alanında kendi kendine yetebilen ülkelerden biridir. Ülkemizde tarım konusunda çok önemli atılımlar yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz, 2019 yılından bu yana Silivri’de tarım konusunda önemli mesafeler kat etti. 5 yılda Silivri’nin kaderi değişti. Silivri'de, devam eden hizmetler yarım kalmasın, Silivrili vatandaşlarımız yeni hizmetlerle buluşsun ve mutlu Silivri'ye hep beraber ulaşalım diyerek yeniden Volkan Yılmaz diyoruz. Ayrıca Peygamber Efendimizin müjdelediğini kutlu şehir İstanbul 5 yıldır hizmet alamıyor. 31 Mart tarihine kadar gayretle ve azimle çalışıp, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı’nın bayrağını hem yeniden Silivri'ye hem de İBB’ye dikeceğiz” ifadelerini kullandı.

YUMAKLI: “CUMHUR İTTİFAKI SADECE İTTİFAKTAN İBARET DEĞİL GÖNÜL BİRLİKTELİĞİDİR”

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Cumhur İttifakı sadece bir ittifaktan ibaret değil, aynı zamanda bir gönül birlikteliğidir. El ele verince ve gönülden bir olunca, nelerin yapıldığını Silivri’ye bakarak görmek mümkündür. Dünyanın altı üstüne gelirken huzur ve sükûneti sağlamak için Cumhur İttifakı’nı oluşturan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bu ülkenin geleceğine dair söylenecek sözü olmayanlara karşı dimdik durmaya devam ediyorlar. 31 Mart Yerel Seçimleri sadece bir seçimden ibaret değildir. 31 Mart seçimleri Türkiye Yüzyılının inşasıyla alakalı azmimiz ve kararlılığımızla ilgilidir. Bu beraber çalışma isteğini nasıl ki Silivri'de gördüysek, aynı şekilde İBB için de görmeyi sizlerden istirham ediyoruz. Çünkü son 5 yılda sadece laf üreterek, mış gibi yaparak, geçen süreyi daha da uzatma adına olmayacak vaatler verilmeye devam ediliyor. Yapılmamış şeylerin yapılmış gibi gösterilmesine devam ediliyor. İBB’nin hizmet icraatları yanan metrobüsler, yanan otobüsler ve kapatılan metro tünelleri gibi sayamayacağım bir sürü olumsuz durumda dolu. Mevcut İBB yönetimi 5 yıl önce başladığı birçok inşaatı tamamlamayıp inşaatların etrafını tahta perdelerle çevirdi. O tahta perdelere de güzel afişler yapıştırdılar. 5 sene içerisinde o afişleri eskidikçe değiştirdiler. Şimdi bizler Murat Kuram’la fetret devrine son vereceğiz. Kentsel dönüşüm projeleriyle, trafik sorunlarını çözecek hamlelerimizle ve İstanbul'un bereketli topraklarındaki projelerimizle İstanbullulara çok daha rahat bir nefes aldıracağız. Birlikte Silivri ve birlikte İstanbul diyeceğiz” dedi.

“VOLKAN YILMAZ’IN SEÇİMLERDE KIRACAĞI REKORU MERAK EDİYORUM”

Silivri Belediyesinin ve Silivrili vatandaşların her zaman yanında olacaklarını ifade eden Bakan Yumaklı, “Bundan sonraki dönemde de sizler için çalışması, gayret etmesi ve üretmesi için Volkan Başkanıma mührü vereceğinizi biliyorum. Benim bundan hiçbir şüphem yok. Ben kendisinin kazanacağını biliyorum ve bugün de kendisine söyledim. Sadece rekoru merak ediyorum. İnşallah 31 Mart akşamı da o rekoru hep beraber göreceğiz. Bütün samimiyetimle söylemek istiyorum ki, tüm belediyeler arasında örnek gösterilecek tarımsal üretim potansiyelini harekete geçiren bir Silivri Belediye Başkanınız var. Kendisi ‘Biz yaptıklarımızı gelecek seçimler için değil, gelecekler nesiller için yapıyoruz’ dedi. Söylediği bu söz bizler için çok değerlidir. Sevgili Volkan Başkanımız bana, ‘Buraya her gelenden bir söz alıyorum” dedi. Volkan Yılmaz’ın bizim konularımızla ilgili verdiği bütün sözler benim sözümdür. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her yerde taşra teşkilatları var. İl ve ilçe müdürlüklerimiz, tarım il ve ilçe müdürlüklerimiz, orman bölge müdürlüklerimiz, işletme şefliklerimiz, işletme müdürlüklerimiz ve Devlet Su İşlerimiz var. Bu arkadaşlarımız işlerini sessiz sedasız yaparlar. Görevleri de her daim sizlerin yanında olmaktır. Bunu da zaten hissediyorsunuz. Silivri'de tarımsal üretimle ilgili ne yapılmak isteniyorsa, bütün bakanlık teşkilatı olarak Silivri'nin yanında olacağız. Bundan önce vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıda konuşmaların ardından vatandaşlarla soru-cevap bölümüne geçildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz Silivrililerin sorunlarını yanıtladı.

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Salon programının ardından Silivri Belediyesinin Fenerköy Mahallesi’nde yapımını tamamladığı; Sağlık Ocağı, Ebe Evi, Kapalı Pazar Yeri, Mahalle Evi, Futbol Stadı ve Sosyal Yaşam Alanının toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Bakan Yumaklı, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Milletvekili Bölük, Kaymakam Toğan, Başkan Yılmaz, hayırsever iş insanları Emine Aylin ve Mustafa Özkaynak çifti, açılış kurdelesini hep birlikte gezdi.

Son olarak bakanlığın genç çiftçi ve kırsal kalkınma alanlarındaki hibe desteklerinden faydalanan Oğuzhan Çolak’ın Bekirli Mahallesinde kurduğu Jersey süt üretimi çiftliği ve hayırsever işadamı Cevat Eriş'in Ortaköy Mahallesinde yaptırdığı caminin ziyaret edilmesiyle programlar sona erdi.