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Tatilciler 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tercih ediyor
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Tatilciler 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tercih ediyor

Kurban Bayramı nedeniyle Ege Bölgesi'ne giden tatilciler, bayram tatilinin son günü dönüşe geçti. Tatilciler, hem arabalı feribotları hem de 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tercih etti. Her yıl bayram tatili dönüşlerinde oluşan uzun feribot kuyrukları, köprünün hizmete girmesiyle birlikte ortadan kalktı.

Tatilciler 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tercih ediyor
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Marmara ile Trakya bölgelerinden 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çanakkale ve Ege Bölgesi’ne gelen tatilciler, bugün dönüş yoluna geçti. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde vatandaşların sorun yaşadığı, kış aylarında da fırtınalar nedeniyle iptal olan feribot seferlerinden dolayı uzun araç kuyrukları oluşuyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 18 Mart tarihinde açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte bu sorun da ortadan kalkmış oldu. Bugün dönüş yoluna geçen vatandaşlar, hem Çanakkale Boğazı ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.’ye ait feribotları hem de 1915 Çanakkale Köprüsü’nü tercih ediyor. Böylece Çanakkale’nin ulaşım anlamında yıllarca yaşadığı ulaşım sorunu da bitmiş oldu.

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hosgör-haber içi
Tatilciler 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tercih ediyor
Tatilciler 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tercih ediyor
Tatilciler 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tercih ediyor
Tatilciler 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tercih ediyor
Tatilciler 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tercih ediyor
İHA
Editör

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