Teknolojik dönüşümde BUÜ ve Coşkunöz Eğitim Vakfı ortaklığı

Mesleki ve teknik eğitimin Türkiye genelinde gelişmesine katkı sağlamayı hedefleyen Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, hayata geçirdiği “2023 Yılı Cevher Hibe Destek Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile hibe sözleşmesi imzaladı.

BUÜ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Gör. Koray Aki’nin koordinatörlüğünü yaptığı “Teknolojik Dönüşüm ile Geleceği Yakalıyoruz” projesi Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan 600 bin TL’lik hibe desteği almayı başardı. Toplam bütçesi ise 900 bin TL olarak belirlenen projenin hibe desteği sözleşmesine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş imza attı. Etkinlikte Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Proje yürütücülerinden Prof. Dr. Yahya Ulusoy, akademisyenler ve Vakıf yöneticileri de hazır bulundu.

Mesleki eğitimde nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayabilecek personel yetiştirilmesini amaçlayan proje ile sanal ve arttırılmış gerçeklik gözlükleri kullanılarak nitelikli iş gücü yetiştirilmesi hedefleniyor. Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, Asil Çelik San. Tic. A.Ş., DÖKTAŞ Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. ve AKA Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. de çalışmanın iştirakçileri arasında yer alıyor.

Rektör Kılavuz: "Bilim, insan ve toplum için yapılmalı"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite olarak çok geniş bir yelpazede eğitim verdiklerine dikkati çekti. Toplumun ihtiyaçlarına da cevap vermeyi kendilerine asli görev olarak kabul ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Birinci görevimiz eğitim-öğretim ile nitelikli insan kaynağı oluşturmak. İkinci görevimiz araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmalarında bulunmak. Son olarak da toplumsal katkıda bulunmak. Üniversitelerimizi; bilim, insan ve toplum içindir felsefesi ile çalıştırmamız gerekiyor. Sadece etki gücü makale yayımlamakla yetinmemek, bu makaleden bir takım çıktılar elde etmek zorundayız” dedi.

İşbirliği protokolleri 300’ü geçti

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin önemli bir eşiği geride bıraktığını vurgulayan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “İş birliği protokollerimizin sayısı 300’ü geçti. Geniş bir yelpazede, çok farklı sektörlerde ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi adına protokoller imzalıyoruz. Buradan hem üniversite, hem öğrencilerimiz hem de iş dünyası kazançlı çıkıyor. Bu çalışma prensibimiz bize derecelendirme kuruluşlarında son derece kıymetli bir katkı sağlıyor. Dünya sıralamasında genel anlamda 1200 ile 1500’lü sıralamalarda yer alıyoruz. Endüstri ilişkileri parametresinde ise 663. sıraya kadar yükselme başarısı gösterdik. Genel anlamda elbette yeterli olduğumuzu düşünmüyoruz. Ancak yoğunlaştığımız konularda da karşılığını aldığımızı görmek bizi mutlu ediyor. İş dünyasıyla yaptığımız işbirliklerinin de kıymetli çıktıları olduğunu büyük bir gururla görüyoruz. Coşkunöz Eğitim Vakfı ve Yönetim Kurulu Başkanı Oya Hanım ile de uzun yıllardır üniversite olarak çalışma fırsatı bulduk. Destekleri için gönülden teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar” şeklinde konuştu.

Hibe desteğine 53 şehirden 103 başvuru

Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş ise vakfın kurulduğu 1988 yılından bugüne birbirinden değerli çok sayıda projenin hayata geçirilmesine vesile olduklarını söyledi. ‘’Teknolojik Dönüşüm ile Geleceği Yakalıyoruz’’ projesinin de diğerleri gibi son derece kıymetli olduğunu kaydeden Vakıf Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş; “Hibe desteklerimizi özellikle kamu kurumlarının yararına açmak istedik. Kamu üniversiteleri, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarına da öncelik verdik. 53 farklı şehirden 103 proje başvuruda bulundu. Bu projeler 5 bağımsız denetçi tarafından incelendi ve sonuç itibariyle ‘’Teknolojik Dönüşüm ile Geleceği Yakalıyoruz’’ projesi hibe desteği almaya hak kazanan projelerimizden biri oldu. Projede emeği bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin hak ettiği seviyeye ulaşabilmesi adına ne kadar katkı sağlayabilirsek, kendimizi o kadar mutlu hissediyoruz” açıklamasında bulundu.

Aktaş: "Daha yapılacak çok fazla şey var"

Oya Coşkunöz Aktaş; “Ülkemiz, şehrimiz ve insanımız için yapılacak çok fazla şey var. Bursa gibi bir şehirde üniversiteler çok kıymetli bir yer tutuyor. Özellikle Bursa Uludağ Üniversitesi gibi köklü geçmişe sahip bir eğitim kurumunun çok daha iyi noktalarda olması için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. İş dünyasından gelecek destekler ile kıymetli çalışmalara imza atılacağına inanıyoruz.

Programın sonunda 12 ay sürmesi planlanan proje kapsamında hazırlanan çalışma planının sunumu yapıldı. Etkinlik, eğitimlerde kullanılacak teknolojilerin incelenmesi toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.