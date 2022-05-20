TEM'de kontrolden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada, kamyon içerisindeki yumurtalar zarar gördü.

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  • 20.05.2022 01:37
  • Güncelleme: 20.05.2022 09:56
TEM'de kontrolden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada, kamyon içerisindeki yumurtalar zarar gördü.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan aldığı yumurtaları İstanbul’a götürmek için yola çıkan T.Ö. idaresindeki 34 DMF 308 plakalı Ford marka kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan ağaçlık alana devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan ve olay yerinde 112 ekiplerince müdahale edilen sürücü T.Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonda bulunan yumurtalarda devrilmenin etkisi ile zarar gördü.

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Kazanın yaşandığı bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

SHA Editör
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