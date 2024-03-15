Terörle mücadelede kullanılan 'Duvar Arkası Radar' itfaiyenin de envanterinde

Kapalı mekanlarda gerçekleştirilen askeri operasyonlar için üretilen STM Duvar Arkası Radar (DAR) sistemi, güncellenen konfigürasyonu ile depremlerde de hayat kurtarmak üzere itfaiye teşkilatının envanterine girdi.

Türk savunma sanayii firması STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştiren DAR sistemi, kapalı mekanlarda bulunan sabit ve hareketli hedef unsurlara ait konum bilgilerini iki boyutlu olarak elde etmek için kullanılıyor. Rehine kurtarma, terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonları gibi askeri senaryolarda kullanılabilen DAR; deprem, çığ, yangın gibi çeşitli afetler sonrasında arama kurtarma faaliyetleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele gibi sivil amaçlar için de aktif görev yapabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde çalışmalarını sürdüren STM, askeri ve sivil kullanım amacıyla geliştirdiği STM DAR sistemini güncellenen konfigürasyonu ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin envanterine kazandırdı. Denizli İtfaiye Teşkilatı, STM DAR’ı envanterine alan ilk itfaiye teşkilatı oldu. DAR’ın kullanım eğitimleri STM tarafından itfaiye teşkilatında görevli personele verildi. STM DAR, enkaz altında canlı tespit radarı olarak kullanılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde arama ve kurtarma görevlerinde aktif olarak kullanılan DAR, 50’den fazla kişinin enkaz altındaki konumunu tespit ederek, sağ kurtarılmasını sağladı. Sistem, enkaz altında bulunan canlının nefes hareketlerinden, nefes alıp vermesinden, el kol hareketlerinden, mikro-makro hareketlerden yerini tespit edebiliyor.

“Anlık tespit yapabiliyoruz”

DAR’ın radyo frekans sistemiyle çalıştığını belirten Kıdemli Tekniker Onur Aydoğdu, “Bir dizi sinyal üretiyoruz cihazdan. Ürettiğimiz sinyaller, duvarın arkasına geçerek duvarın arkasında bulunan bir canlı varsa bu canlı mikro veya makro hareket yapıyorsa, onlardan gelen sinyaller tekrar bize ulaşıyor. Cihazımızda kaç metrede ve mesafede olduğunu ekranda görebiliyoruz. Biz anlık tespit yapabiliyoruz. Duvara göre değişiyor. Şu anki örnekte aldığımız duvarımız tabliye beton dediğimiz beton duvar ya da tuğla, ahşap, tahta gibi çeşitli duvarların arkasından da geçebiliyor” ifadelerini kullandı.

Sistemin tek duvarda 22 metre mesafeye kadar hareket algılayabildiğini dile getiren Aydoğdu, “Bir radyo frekans sistemiyle çalıştığından dolayı bir sinyal üretiyoruz ve sinyal gönderiyoruz. Bu sinyal ister istemez arkasında daha fazla duvar var ise sinyaller yayılacağından dolayı bize sinyaller zayıf kalacağından ister istemez mesafemiz düşecektir” diye konuştu.

“Deprem bölgesinde genelde elle taşınarak kullanıldı”

DAR sistemini tek kişinin kullanabildiğine dikkat çeken Aydoğdu, “Kurulumu tek kişi tarafından rahat bir şekilde yapılabiliyor. Deprem bölgesinde genelde elle taşınarak kullanıldı. Düğmeye basıldığında bir iki dakika içerisinde açılıyor ve anlık tespit yapabiliyoruz. 6,5 kilo ağırlığındadır. Bir kişinin rahat bir şekilde taşıyabileceği ağırlıktadır ve boyut olarak da bir insanın göğüs kafesi boyutunda olduğundan dolayı bir insanın girebileceği her yere girebilir” dedi.