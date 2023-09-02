TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nun 4. ayak A kategorisinde ilk günün lideri Klassis Golf Kulübü oldu.

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nun A kategorisi dördüncü ve final ayağı, İstanbul’da TGF Silivri Golf Tesisleri’nde başladı. TGF Silivri Golf Sahası’nda gerçekleştirilen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 4. Ayak müsabakası A kategorisinde, Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Regnum Golf Country Ankara Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü sporcularının bulunduğu 8 takımdan, 62 oyuncu sahaya çıktı.

Oynanan ilk gün müsabakalarının ardından Cavit Yıldız, Doruk Özdemir, Selim Alp, Hasan Karagöz, Muhsin Bayramoğlu, Hasan Gülkaya, Osman Emre Aytekin ve Selim Esemenli’den oluşan Klassis Golf Kulübü takımı toplamda 443 net skorla birinci, Mehmet Kazan, Hasan Akçakayalıoğlu, Ayhan Elmas, Murat Şarsel, Selim Gülmen, Cengiz Şahin, Mert Bayır ve Bülent Bıkmaz’dan oluşan Kemer Golf Kulübü takımı toplamda 457 net skorla ikinci, Oktay Senemoğlu, Levent Topal, Fatih Mehmet Erduran, Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Dora, Yusuf Köse, Ufuk Topal ve Anıl Amiklioğlu’ndan oluşan Ankara Golf Kulübü takımı ise toplamda 460 net skorla üçüncü sırada yer aldı.

Toplam dört ayaktan oluşan turnuvada, oynanan her ayağın ardından puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak.

Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım ’Tur Şampiyonu’ olacak. Dereceye kulüpler düzenlenen ödül töreniyle kupalarını alacak.