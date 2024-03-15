Trendyol ile e-ihracatta öne çıkan ilk 10 şehir

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol aracılığıyla dünya pazarlarıyla buluşan Türk üreticiler, şubat ayında en çok Azerbaycan ve Suudi Arabistan’a satış yaptı. Şubatta en çok e-ihracat yapan şehirlerse İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Denizli, Aydın, Mersin ve Antalya.

Almanya ile başladığı yurt dışı açılımlarını Azerbaycan, Körfez Ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) pazarıyla sürdüren Trendyol, Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturmaya devam ediyor. E-ticaret platformu satıcıları şubat ayında da e-ihracatta hız kesmeyerek, en çok Azerbaycan ve Suudi Arabistan’a satış yaptı. Yurt dışı pazarlarda en çok ilgi gören Türk ürünleri ise tişört, gömlek, elbise, sneaker ve pijama takımı oldu.

Trendyol, 85 bin satıcının e-ihracat yolculuğunda yanında

Şubatta en çok e-ihracat yapan şehirler sıralamasında İstanbul başı çekerken, onu sırasıyla Bursa, İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Denizli, Aydın, Mersin ve Antalya takip etti. E- ticaret platformu, 2023 yılının Mayıs ayından bugüne mikro ihracat çözümleri sayesinde 85 bin satıcısını ihracatçı yaptı ve 149 bin ürünün yurt dışına ulaştırılmasına aracı oldu.