TÜRKİYE Fintek Devleri, İstanbul'da WORLDEF ile Buluşuyor

Türkiye fintek ekosisteminin belkemiğini oluşturan ödeme ve elektronik para kuruluşları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği “TÖDEB” çatısı altında, Worldef'e katılıyor. 6-8 Haziran tarihleri arasında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde “PERAKENDENİN RÖNESANSI: E-TİCARET" temasıyla düzenlenen forum e-ticaret ekosisteminin global paydaşlarını metropol İstanbul'da buluşturuyor. E-Ticaret dönüşürken, yeni yüzyılda bu dönüşümün bir parçası olmak isteyen e-ticaret ekosistemi, e-ticaret fırsatları için İstanbul'da düzenlenen benzersiz e-ticaret etkinliğinde bir araya geliyor.

Türkiye fintek ekosisteminin belkemiğini oluşturan ödeme ve elektronik para kuruluşları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği “TÖDEB” çatısı altında, WORLDEF’e katılıyor. Böylece TÖDEB Fintek Pavilyonu ile e-ticaret ve perakende sektörü, TÖDEB üyesi kuruluşların yenilikçi ödeme çözümleriyle buluşuyor.

TÖDEB Fintek Pavilyonu, e-ticaret ve perakende sektöründeki profesyonellere ve yatırımcılara, Türkiye'nin önde gelen ödeme ve e-para kuruluşlarıyla doğrudan iletişim kurma imkanı verecek. WORLDEF fuarında yer alacak TÖDEB Findek Pavilyonu, ödeme hizmetleri sektörü’nün küresel ölçekte tanıtımına ve iş birliklerinin geliştirilmesine de katkıda bulunacak.

ÜRETİCİLER İÇİN GLOBAL PAZARYERLERİ SATICILARI İLE İŞ BİRLİĞİ FIRSATI

İstanbul’da düzenlenecek olan forum üreticilerin global e-ticaret pazarına adım atması için önemli bir misyonu yerine getiriyor. Aynı zamanda ziyaretçilere global sektör liderleriyle tanışma fırsatı sunuyor.