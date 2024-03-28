Tuzla'da kaldırımda yürüyen kadın ölümden kıl payı kurtuldu

Tuzla kontrolden çıkan otomobil, inşaat alanına daldı. Araç sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, kaldırımda yürüyen kadın ise ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Tuzla Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden BMW marka araç sürücüsü, inşaat alanına daldı. Kazayı görerek duran minibüs şoförü ve yolcuların yardımıyla otomobilden çıkan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın ise ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.