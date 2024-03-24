Uzman Doktor Burcu Turan verem konusunda uyardı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Turan, verem hastalığının (tüberküloz) insandan insana hava yoluyla bulaşabilen, öncelikle akciğer olmak üzere diğer tüm organlarda hastalık oluşturabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirtti.

24 Mart Dünya Tüberküloz Günü nedeniyle hastalık hakkında bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Turan, “Hasta bireylerin hapşırması, öksürmesi, konuşması sırasında damlacık yoluyla havaya atılır ve bu damlacıkların sağlıklı bireyler tarafından solunması ile hastalık yayılır. Enfekte olan her birey hastalık geliştirmeyebilir. Ancak alınan basiller vücutta uyur durumda kalır ve kişinin bağışıklığı düştüğü zaman hastalık meydana gelebilir. 2-3 haftadan uzun süren öksürük, balgam, balgamda kan gelmesi, gece terlemesi, kilo kaybı, halsizlik meydana gelmesi ve verem hastası ile uzun süre teması olan kişilerde öncelikle verem hastalığı akla gelmeli, balgam ve akciğer grafisi ileri tektikler ile değerlendirilmelidir. Tanı alan yeni bir verem hastası altı ay boyunca tedavi edilmelidir. Tedavi başlangıcından itibaren bulaşıcılığı hızla azalmaktadır. Verem hastalarının tedavilerini alması bulaşıcılığı hızla önleyeceğinden verem ile mücadele de en etkili yöntemdir.Yeni hasta gelişiminin önlenmesi öncelikle iyi bir hasta takibi tedavi ve koruyucu önlemlerin iyi takibi ile mümkün olacaktır. Ülkemizde bu görevi başarı ile gerçekleştirmekte olan verem savaş dispanserleri yeni hasta tedavisini ücretsiz olarak gerçekleştirmekte, ayrıca temaslı taraması ve hastalık kontrolünü de başarı ile sağlamaktadır” dedi.