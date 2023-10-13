Uzunkum'da kilolarca atık toplandı

Kocaeli’de 7 ayrı ülkeden 100 sporcunun katılacağı Uluslararası Balık Yakalama yarışması öncesinde Uzunkum Plajı’nda kıyı temizliği gerçekleştirildi. Etkinlikte yaklaşık 315 kilogram ve 1634 parça atık toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kandıra Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü işbirliğiyle Uluslararası Balık Yakalama Yarışması gerçekleştirilecek. Kandıra Uzunkum Sahili’nde yapılacak Uluslararası Balık Yakalama yarışması öncesinde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı gözetiminde Kandıra Belediyesi, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü ve Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Suadiye Cemal Doğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin katılımıyla yarışmanın yapılacağı Kandıra Uzunkum Plajı’nda kıyı temizliği yapıldı.

Etkinlikte yaklaşık 315 kilogram ve 1634 parça atık toplandı. Atıkların yüzde 80’i (1307 parça) plastiklerden, yüzde 20’si ise diğer atıklardan (kağıt, cam, metal vb.) oluştu. Program sonunda katılımcılara mancarlı pide ve ayran ikramı yapıldı. Kıyı temizliği etkinliği hatıra fotoğraf çekimiyle tamamlandı.