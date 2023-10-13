Kartal'da 'Pembe Patika Yürüyüşü' ile meme kanserine dikkat çekildi

Kartal Belediyesi, Kızılay Kartal Hastanesi ve Kızılay Toplum Merkezi işbirliği ile meme kanserine ilişkin farkındalık oluşturmak ve erken tanıya dikkat çekmek amacıyla 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı çerçevesinde "Pembe Patika Yürüyüşü" düzenledi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla belirlenen 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı çerçevesinde, Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kızılay Kartal Hastanesi ve Kızılay Toplum Merkezi önemli bir etkinliğin iş birliğine imza attı.

Neyzen Tevfik Meydanı’nda saat 14.00’te başlayan Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı etkinliği, Kartal Meydanı’na doğru yapılan Pembe Patika Yürüyüşü ile devam etti. Meme kanserinin simgesi olan pembe kurdeleler ve balonlarla süslenen patika yürüyüşü ile meme kanserinde erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekildi. Düzenlenen yürüyüşün ardından Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Cihan, meme kanserinin teşhisi ve tedavisi hakkında bilgilendirme semineri vererek katılımcıların sorularını yanıtladı.

2017’de meme kanserine yakalandıktan sonra hastalığı yenen ve farkındalık amacıyla Kartal’da düzenlenen yürüyüşe katılan Tülay Agovic, "Ben bu etkinliği çok seviyorum, her sene katılıyorum. 2017’de meme kanseri rahatsızlığı geçirdim ve tedaviler gördüm. enerjimin yüksek olmasından dolayı bu hastalığı yendim. Bu çok önemli bir hastalık ve ihmal etmesinler, en ufak bir durumda hastaneye başvursunlar. Ben iyileştim, çok iyiyim" dedi.