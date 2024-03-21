Verdiği bir kan sonrası bir hastaya umut oldu

Bilecik Belediyesi çalışanı Ahmet Coşkun, yaptığı kan bağışı sonrasında kök hücre eşleşmesi çıkan bir hastaya umut oldu.

Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde kan bağışında bulunan belediye çalışanı Ahmet Coşkun, kan kanseri bir hasta için umut oldu. Kök hücre nakli için gerekli sürecin başladığını ifade eden Coşkun, "Arkadaşlar bugün çıktığım bu yol, bir umut olma yolculuğu. Kan kanseri bir hastamıza donör olma, ona hayatını geri verme fırsatım oldu. İnşallah önümüzdeki bir hafta boyunca kök hücrelerimi sorunsuzca ona aktarabilir ve umudu olurum. Lütfen bu konuda hassas olalım kan bağışında bulunalım. Kan hayattır’’ ifadelerini kullandı.