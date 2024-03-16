Wi-Fi 7 Teknolojisi karanlık fabrikaların yaygınlaşmasını sağlayacak

Kesintisiz bağlantıya, hıza ve güvenilirliğe daha fazla ihtiyaç var ve Wi-Fi 7’nin piyasaya sürülmesi kablosuz ağlarda çok büyük avantaj vaat ediyor. Dr. Semih Yön, WiFi 7 teknolojisinin temel özellikleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni nesil kablosuz teknoloji Wi-Fi 7 ile kullanıcıların daha da gelişmiş performans, artan kapasite ve sıfıra yakın gecikme yaşayacaklarını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Semih Yön, bu çığır açan teknolojinin bulut sistemleri, VR oyunları ve 8K video akışı gibi bant genişliği yoğun uygulamalar için kusursuz bir deneyim sağlayacağını belirtti.

Wi-Fi 7 Ne kadar hızlı

Wi-Fi 7’nin kablosuz internete muazzam bir hız artışı sağladığını ifade eden Dr. Yön, “Intel tarafından yapılan bir demo çalışmada, Wi-Fi 7 desteğine sahip bir dizüstü bilgisayarın, Wi-Fi 6/6E’den 2,4 kat daha hızlı olan 5,8 Gbps indirme hızına ulaştığı gösterdi. Teorik olarak bakıldığında ise, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6’nın sunduğu maksimum 9,6 Gbps’yi aşarak muazzam bir hızla maksimum 46 Gbps’ye ulaşabilmektedir” dedi.

Wi-Fi 7’nin Avantajları

Wi-Fi 7, kablosuz ağ bağlantısının daha akıllı ve daha verimli çalışmasını sağlamak için tasarlanmış bir dizi temel teknolojik iyileştirmenin yanı sıra hız ve bant genişliğinde önemli iyileştirmeler sunduğunu söyleyen Dr. Yön, “Çoklu Bağlantı işlemi olarak adlandırılan özellik ile hem 6 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi bantlarından aynı anda yararlanma imkanı sağlanmaktadır. Çoklu bağlantı, cihazların her iki Wi-Fi bandı üzerinden aynı anda veri gönderip almasına imkan tanıyarak verimi artırır” dedi.

Wi-Fi 7 Üretim Teknolojilerine önemli avantajlar getirecek

Çok yüksek hızlara ulaşan kablosuz bağlantı, Üretim Teknolojileri alanında Karanlık Fabrika Tasarımının gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacağını söyleyen Dr. Yön şöyle devam etti: “Mevcut durumda Almanya’dan Siemens ve Bosch gibi firmaların küçük ölçekte hayata geçirmiş olduğu Karanlık Fabrika yani içerisinde işçi olmayan tamamen otomasyona dönüşmüş üretim süreçlerinin genişletilerek nesnelerin interneti tabanlı olarak makinelerin ağ üzerinden haberleşmesi ve üretimin tümden şekillendirilmesi sağlanabilecek. Sonuçta uzun zamandır sıfır hataya ulaşmak isteyen 6 Sigma, Kaizen, Yalın Üretim gibi üretim felsefelerinin amacı kesin olarak gerçekleştirilmiş olacak. Bunun dışında Eğlence ve Oyun Sektörleri de önemli gelişmeler sağlayabilecek. Geliştirilmiş bant genişliği ve hız sayesinde, 4K ve 8K içeriği ile kapsam alanının her yerinde aynı kalitede yayın yapma, VR’da oyun oynayabilme, Zoom çağrıları üzerinde çalışabilme ve web’de sorunsuz bir şekilde gezinti aynı anda sağlanabilecek.”