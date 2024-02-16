Yalova'da Türkiye'nin en küçük mescidi restore edilerek ibadete açıldı

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde 1908 yılında yapılan ve İl Özel İdaresi tarafından restoresi tamamlanan Türkiye’nin en küçük mescitlerinden birisi olan Hacı Muratlar Mescidi ibadete açıldı.

Fevziye köyünde Kafkasya’dan göç eden Hacı Murat’ın çocukları tarafından bağdadi yöntemiyle yapılan ve 4,5 en, 6 metre uzunluk ile 3 metre yüksekliğe sahip Hacı Muratlar Mescidi, İl Genel Meclisi kararıyla İl Özel İdaresi tarafından restore edildi. 30 kişi kapasiteli, 26 metrekare alana sahip tarihi mescit restore sonrası ibadete düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, Osmanlı’nın son yıllarında inşa edilen mescidin 1 milyon 600 bin liraya restore edildiğini söyledi.

Minaresi meşe ağacı

Yılmaz, mescidin yaklaşık 100 yıl öncesinden gelen bir adeti olduğunu belirterek, “Burada bu adetin yaşatılmasını istiyorduk. Yürüyen Köşk’e benzeye ağacımızla ilgili de hikayemiz var. Mescit inşa edilirken minaresiz inşa ediliyor. Daha sonra yanındaki koca meşe ağacı minare olarak kullanılarak ezanlarımız burada okunuyordu. Biz de bu geleneği sürdürmek adına basit bir yapıyla ağacın üstüne ulaşılabilir hale getirdik” dedi.

Yılmaz, minare olarak kullanılan ağacın tescil çalışmasının da sürdüğünü anlattı.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise Hacı Muratlar Mescidi’nin Yalova’nın kent tarihinde çok önemli yeri sahip bir yapı olduğuna vurgu yaptı. Bu yapıyı gelecek kuşaklara aktarabilmiş olmaktan dolayı gurur duyduklarını söyleyen Soygüzel, "Hacı Muratlar Mescidi’nin restorasyonu bu anlamda Yalova’daki tarihi kültürel değerlerin ortaya çıkartılması, tescil, restore edilmesi çalışmalarında bir işaret fişeği niteliği taşımakta. Şimdi inşallah Yalova’mızda Altınova’dan Armutlu’ya kadar 43 köyümüzde, şehir merkezlerimizde, beldelerimizdeki tarihi yapıları, değerleri tespit ediyoruz. Bir program dahilinde bunların tescili ve restoresi için bir gayret içindeyiz” dedi.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, duasında Kabe’nin en küçük şubelerinden birisi olan mescidin Allah huzurunda kabulünü istedi. Ardından mescidin açılış kurdelesi Vali Hülya Kaya ve beraberindekiler tarafından kesildi.

Türkiye’deki en küçük mescitlerden birisi

Vali Hülya Kaya da açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’deki en küçük mescitlerden birisi olan yapının uzun yıllar boyunca atıl bir vaziyette kaldığını belirterek, “Sağ olsun, İl Özel İdaremiz ve İl Genel Meclisi’miz burada böyle bir duyarlılık göstermişler. Buranın restorasyonuyla ilgili bir proje hazırlanmış ve çok da güzel uygulanmış. Amacımız Altınova’da Armutlu’ya bütün tarihi ve kültürel değerlerimizin ortaya çıkarılması, öncelikle tespiti, bunların restorasyonu ve gelecek nesillere aktarılması. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Burası da bir başlangıç noktası. Bizim için önemli bir adımdı. Bundan sonraki çalışmalarımızı her geçen gün daha büyük eserleri, buranın tarihiyle ilgili bağımızı güçlendirecek eserleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.