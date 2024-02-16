Yeşilçam Evinde Temel Fotoğrafçılık Kursu Başlıyor

Silivri Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların kendilerini geliştirebilecekleri kurslarına bir yenisini daha ekliyor. Silivri Belediyesi ve Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle Silivri Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evinde temel fotoğrafçılık kursu başlıyor. Temel Fotoğrafçılık Kursu ile kursiyerlere; fotoğraf sanatı, kompozisyon bilgisi, fotoğraf makinelerinin temel özellikleri, temel ayarları ve ortama uygun fotoğraf çekimi hakkında eğitim verilmesi hedefleniyor. Her salı ve çarşamba günleri İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yiğit Er Yiğit eğitiminde teorik ve yüz yüze gerçekleştirilecek olan kurslar ücretsiz ve sertifikalı olacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı olan sertifikalar uluslararası geçerliliğe de sahip olacak. Kursu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Ayrıca kurs programı sonuna kadar devamlılık sağlayan katılımcılara Silivri Belediyesi ve Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı katılım belgesi verilecek.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİLİ HEMŞEHRİLERİMİZ HER ANINI FOTOĞRAF KARESİNE YANSITACAK”

Temel Fotoğrafçılık Kursu ile ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne Silivri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın eğlenceli ve hoş vakit geçirebilecekleri bir yaşam sürmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu amaçla Silivri Belediyesi ve Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştireceğimiz ücretsiz Temel Fotoğrafçılık Kursu için kayıtlar başladı. Kursiyerleriniz fotoğraf çekimi konusunda profesyonel bir eğitim alacaklar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Silivrili vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarına katkı sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Şimdiden Temel Fotoğrafçılık Kursuna katılacak tüm hemşehrilerimize başarılar diliyorum” dedi.

KURS PROGRAMI

Birinci Grup Salı – Saat: 18.30/20.30

İkinci Grup Çarşamba – Saat: 18.30/20.30

KATILIM ŞARTLARI

–En az 16 yaşında olmak,

–En az yarı profesyonel fotoğraf makinesi ile kursa katılım sağlamak,

–Kurs programı sonuna kadar devamlılık sağlamak.

KONU BAŞLIKLARI

–Makine Özellikleri, Objektifler ve Pozlama,

–Konu, Ana Tema, Kompozisyon ve Belirginlik,

–Belirginliği Artıran Unsurlar (Sadelik, Şemalar, Yer Çekimi),

–Belirginliği Artıran Unsular (Ritim, Armoni / Uyum / Kontrast),

–Belirginliği Artıran Unsurlar (Işık, Perspektif, Kesinlik, Doku),

–Kompozisyon Öğeleri (Bütünlük, Denge, Oranlar).

Kayıtların kontenjan ile sınırlı olduğu kurslara katılmak isteyen Silivrililer 18 Şubat 2024 Pazar gününe kadar 0212 444 20 47 (Dahili 1594) numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.

Başvurular Fatih Mahallesi Tavanlı Çeşme sokakta bulunan Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Evinden yapılacak.