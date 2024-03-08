Yılmaz Hız Kesmiyor! Huzurevi İnşaatında İlk Harç Döküldü

Silivri Belediyesi, hayırseverler iş birliğiyle ilçedeki vatandaşların sosyal yaşamlarına katkı sunmak için hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekliyor. Silivri Belediyesi ve hayırsever İstif ailesi iş birliğiyle Selimpaşa Mahallesi Yoğurhane mevkiinde yapılacak olan Velalı Hala Huzurevinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Bodrum katla birlikte 4 kat olarak inşa edilecek huzurevi 6.000 metrekare kullanım alanına sahip olacak. İlk harç dökümü gerçekleştirilen Velalı Hala Huzurevinin içerisinde; 120 yatak kapasitesine sahip 70 oda, yemekhane, çamaşırhane, kafeterya, otopark, spor salonu ve sosyal aktivite alanları yer alacak. Huzurevi tamamlandığında Silivrili yaş almış büyükler, modern bir tesise kavuşmuş olacak.

ÖNAL: “BU GÜZEL HİZMET İÇİN BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Törenin açılış konuşmasını yapan Selimpaşa Mahalle Muhtarı Hasip Önal, “Yaşlı nüfusun her geçen gün arttığı ülkemizde, Selimpaşa’mıza değer katacak huzurevinin yapımını üstlenen İstif ailesine teşekkür ederim. Böyle güzel hizmetleri Selimpaşa’mıza getirdiği için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “İŞTE SOSYAL BELEDİYECİLİK İŞTE HİZMET!”

Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Velalı Hala Huzurevi projesi için daha önce hayırsever Niyazi İstif ile 2 defa bir araya gelmiştik. Maalesef Niyazi Bey’i koronavirüs döneminde kaybettik. Çocukları Gözde Hanım ve eşi Furkan Bey, Niyazi Bey’in vasiyetine sahip çıktılar. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Atalarımızdan aldığımız ilhamla, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla sosyal belediyecilik çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Silivri Belediyesi olarak hiçbir zaman, sosyal belediyeciliği diline dolayıp da sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirmeyenlerden olmadık. Biliyoruz ki sosyal belediyecilik boş lafla değil hizmetle olur. ‘İşte sosyal belediyecilik, işte hizmet’ diyerek herkesin takdirine sunuyoruz. Sosyal belediyecilik bakışımızın bir gereği olarak, varlıklarıyla bu dünyaya samimiyet ve mutluluk katan özel gereksinimli kardeşlerimiz başta olmak üzere, değerli büyüklerimiz ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz için Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi inşa ettik. 15.000 metrekare alan üzerinde hayata geçirdiğimiz merkezimizde; Engelsiz Eğitim Merkezi, Aile ve Engelsiz Yaşam Merkezi, BizdenSize Sosyal Market, ERYAP Aşevi, Sosyal Yardım Mağazası, Yaşlı Koordinasyon Merkezi, Engelsiz Kafe, Açık Etkinlik Alanı, Yürüme Okulu, Ergoterapi Alanı, Hobi Odaları, Mutfak Atölyesi, Terapi ve Özel Eğitim Odaları, Diyetisyen, Psikolog, Pedagog, Sosyolog, Muayene Odaları ve Fizik Tedavi Birimleri başta olmak üzere tam 60 farklı alanda ücretsiz bir şekilde Silivrililere hizmet veriyoruz. Yine, ‘Sağlıklı yaşam herkesin hakkıdır’ diyerek, ilçemizdeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırdık. Silivri Belediyesi ve bağışçılarımız iş birliğiyle; 7 sağlık ocağı, 6 sağlık evi, 5 adet 112 acil servis istasyonu, 1 sağlıklı yaşam merkezini ilçemize kazandırdık” diye konuştu.

“SAĞLIK YATIRIMLARIMIZ YÜKSELEREK DEVAM EDECEK”

Silivri Belediyesinin sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Yılmaz, “İnşallah önümüzdeki dönem Silivri Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle 650 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ilçemize kazandıracağız. Ayrıca, Erinç Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi, Kadın Sığınma Evi, Çocuk Gündüz Bakım Evi ve Mahalle Konakları projelerimiz de sosyal belediyecilik alanındaki yeni dönem eserlerimiz olacak. Sağlık yatırımlarımız yükselerek devam edecek. Şehrimizin iki yakasını birleştiren projemizle, tarihi köprülerimizle, sosyal tesislerimizle, 84 parkımızla, 42 basketbol sahamızla, 14 futbol sahamızla, 3 stadyumumuzla, 5 voleybol sahamızla, 5 tenis sahamızla, yüzme havuzumuzla, anaokullarımızla, Mübadele ve Yeşilçam Müzelerimizle, belediye ek hizmet binalarımızla, Silivri’yi cazibe merkezi haline getiren sayısız hizmeti halkımızın istifadesine sunduk. Selimpaşa’mızın imar planlarını tamamladık. Merkezde ve Yoğurthane bölgemizde asfaltlama, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını tamamladık. Selimpaşa’mıza Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle teknopark kazandırdık. Selimpaşa Mahallesi’nde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve kapalı pazar yerini açtık. Selimpaşa’mızda Güzel Sanatlar Akademisini hayata geçirdik. Yine Selimpaşa’da kadınlar plajını hizmete sunduk. Önümüzdeki hafta Selimpaşa Kütüphane ve Etüt Merkezimizi açıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Selimpaşa’yı yeni hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Güneş Enerji Sistemi, Selimpaşa Futbol Stadı, Selimpaşa Halk Plajı ve sokak sağlıklaştırma uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz. ‘Yaptık, yine biz yaparız’ diyerek, Türkiye’nin ikinci yüzyılında da Silivri’ye yüz akı eserler kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “BELEDİYEMİZLE HAYIRSEVERLERİMİZ ARASINDAKİ SİNERJİ TAKDİRE ŞAYANDIR”

Başkan Volkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Biraz önce Kıymetli Belediye Başkanımız hem Silivri'ye hem de Selimpaşa’ya yapılan hizmetleri detaylarıyla özetledi. Benim bunların üstüne söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hepiniz görüyorsunuz, duyuyorsunuz ve işitiyorsunuz. Yapılanlar hizmetler yapılacakların teminatıdır. Silivri Belediyesi ile hayırseverlerimizin yakaladığı bu sinerji takdire şayandır. Hayırseverlerin kamuya hizmet etmesinin önündeki engellerinaçılması ziyadesiyle önemlidir. Bu tesisin Silivri’ye kazandırılmasında başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere, hayırsever İstif ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Huzurevimiz ilçemize ve ilçe vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, hayırsever Furkan Öztürk, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, huzurevinin ilk harç döküm butonuna birlikte bastı.