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Yoğurt Yeme Yarışmasında Altını buldu
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Yoğurt Yeme Yarışmasında Altını buldu

Bu yıl 60.sı düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali'nin geleneksel Yoğurt Yeme Yarışması bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Altın bulma yarışının galibi, Ankara'dan festival için gelen Zuhal Varışlar oldu.

Yoğurt Yeme Yarışmasında Altını buldu
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Bu yıl 60.cısı düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali’nin geleneksel Yoğurt Yeme Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yoğurt tepsisinin içine saklanan altını bulmak için yapılan yarışmaya iki kişi katıldı. Tepsi yoğurdun içine saklanan altını bulma yarışı bir hayli çekişmeli geçerken, zorlu mücadelede galip gelen Zuhal Varışlar oldu. 

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