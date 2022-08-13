Yoğurt Yeme Yarışmasında Altını buldu

Bu yıl 60.cısı düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali’nin geleneksel Yoğurt Yeme Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yoğurt tepsisinin içine saklanan altını bulmak için yapılan yarışmaya iki kişi katıldı. Tepsi yoğurdun içine saklanan altını bulma yarışı bir hayli çekişmeli geçerken, zorlu mücadelede galip gelen Zuhal Varışlar oldu.