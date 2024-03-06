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- YSK kesin aday listelerini açıkladı! İşte 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Silivri adayları
YSK kesin aday listelerini açıkladı! İşte 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Silivri adayları
31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde takvim işlemeye devam ediyor. Aday başvurularının ardından Yüksek Seçim Kurulu, kesin aday listelerini internet sitesinden duyurdu. YSK'nın açıkladığı listeye göre Silivri Belediye Başkanlığı için 19 aday yarışacak.
YSK'nın internet sitesinde yer alan listeye göre Silivri Belediyesi için 19 aday yarışacak. Adayların 17’si siyasi partilerden tarafından aday gösterilirken, 2 kişi de bağımsız olarak seçmenin karşısına çıkacak.
İYİ PARTİ BİHTER AKBAŞ SEZER
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ SİLİVRİ RAMİZ AKSU
MEMLEKET PARTİSİ ZÜLFİYE GÜNEŞ
YENİDEN REFAH PARTİSİ ÖMER HAKVERDİ
ZAFER PARTİSİ MURAT DEMİRKOL
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ BİLAL AKDENİZ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ BORA BALCIOĞLU
HÜR DAVA PARTİSİ GÜLDEN BULUT
ADALET BİRLİK PARTİSİ EROL BOYACI
DEMOKRAT PARTİ GÖKSEL BİLGİÇ
MİLLET PARTİSİ BAHATTİN YERLİKAYA
MİLLİ YOL PARTİSİ HAMZA KILIÇ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ VOLKAN YILMAZ
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ ÇİĞDEM DENİZ
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ ZELİHA AKSOY
SAADET PARTİSİ MAHMUT HAMDEMİRCİ
VATAN PARTİSİ ZAFER ALPUĞAN
BAĞIMSIZ ERCAN ÇAKIR
BAĞIMSIZ YUNUS ARICI